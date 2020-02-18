الإمام السيد علي الخامنئي :اميركا تسعى لإحداث هوة بين الشعب الإيراني والمسؤولين لفصل الشباب عن الثورة لكنها لن تفلح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2020 - 11:54

الإمام السيد علي الخامنئي :اميركا تسعى لإحداث هوة بين الشعب الإيراني والمسؤولين لفصل الشباب عن الثورة لكنها لن تفلح

منذ 22 mins 18 February، 2020
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