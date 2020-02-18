زوارق العدو تستهدف الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة

أطلقت الزوارق الحربية للعدو الصهيوني صباح اليوم الثلاثاء، النار صوب الصيادين الفلسطينيين في منطقة السودانية قبالة سواحل شمال غرب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن الزوارق فتحت النار بشكل عشوائي باتجاه مراكب الصيادين على بعد أقل من 3 أميال، ما دفع أصحابها إلى مغادره المنطقة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في صفوفهم.

وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات العدو الصهيوني صباح اليوم، شابا بزعم التسلل عبر السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، شرق خانيونس.

وزعم المتحدث باسم جيش العدو، أن الشاب جرى اعتقاله فور عبوره السياج الفاصل، قرب “كيسوفيم”، شرق خانيونس جنوبي قطاع غزّة.

المصدر: وكالات