الصين تسجل 98 حالة وفاة و1886 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن 1886 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و98 حالة وفاة جديدة من 31 منطقة على مستوى المقاطعات يوم أمس.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن اللجنة قولها في بيان: إنه من بين الوفيات 93 حالة في مقاطعة هوبي و3 حالات في مقاطعة خنان وحالة واحدة في كل من مقاطعتي خبي وهونان مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1432 حالة إصابة جديدة مشتبه بها بينما خرج ما مجموعه 1701 شخص من المستشفى بعد شفائهم يوم أمس.

وأضافت إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني بلغ 72436 مصابا حتى نهاية يوم الاثنين بينما توفي 1868 شخصا جراء المرض.

ولفتت اللجنة إلى أنه بنهاية يوم الاثنين تم تسجيل 60 حالة إصابة مؤكدة بما فيها وفاة واحدة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و10 حالات مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و22 حالة في تايوان من بينها وفاة واحدة.

المصدر: شينخوا