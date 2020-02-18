الطقس غدا الاربعاء غائم مع انخفاض في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان غدا الاربعاء غائماً جزئياً بالاجمال مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وهطول امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، خصوصا في المناطق الداخلية والجنوبية خلال الفترة الصباحية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

– الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: غائم جزئيا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة ليلا، تهطل امطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الداخلية والجنوبية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، ويتكون الضباب على المرتفعات.

– الاربعاء: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وهطول امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، خصوصا في المناطق الداخلية والجنوبية خلال الفترة الصباحية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

– الخميس: غائم جزئيا يتحول مساء الى غائم، دون تعديل بالحرارة ورياح ناشطة احيانا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 6 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 11 درجة، في الداخل من 3 الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 16 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية