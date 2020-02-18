الصين تعفي تجهيزات طبية أميركية من الرسوم الجمركية للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2020 - 09:14

الصين تعفي تجهيزات طبية أميركية من الرسوم الجمركية للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا

منذ 30 mins 18 February، 2020
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