تحذير أمريكي لدول الناتو من استخدام تكنولوجيا “هواوي” الصينية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2020 - 09:14

تحذير أمريكي لدول الناتو من استخدام تكنولوجيا “هواوي” الصينية

منذ 29 mins 18 February، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت رئيسة ​مجلس النواب الأمريكي​، ​نانسي بيلوسي​، يوم أمس الاثنين، أنه يجب على دول “الناتو” عدم السماح لشركة التكنولوجيا الصينية “​هواوي​” بالتعامل مع شبكات الهاتف المحمول، محذرة من أنه يمثل تهديدا خطيرا.

واعتبرت بيلوسي أن السماح لشركة “هواوي” الصينية بالدخول إلى الشبكات الأوروبية للجيل الخامس يعادل السماح لأجهزة ​الشرطة​ في البلاد، وشرطة ​الدولة​ الصينية، بالدخول إلى داخل وعمق الدولة.

ووجهت محكمة أمريكية، الجمعة، لشركة “هواوي” المزيد من التهم الجنائية المتعلقة بسرقة ملكية فكرية، ما يضيف إلى المزاعم السابقة بأن الشركة سرقت أسرارا تجارية من شركة “تي موبايل” الأمريكية للاتصالات.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أجلت تطبيق العقوبات المفروضة على شركة “هواوي” الصينية، حتى الأول من نيسان/ أبريل المقبل، مما أثار دهشة وسائل الإعلام العالمية بعد الحرب الإعلامية الشرسة التي شنتها واشنطن على الشركة مؤخرا.

المصدر: سبوتنك

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