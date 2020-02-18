وفاة مدير مستشفى مدينة ووهان الصينية بسبب إصابته بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2020 - 09:12

وفاة مدير مستشفى مدينة ووهان الصينية بسبب إصابته بفيروس كورونا

منذ 37 mins 18 February، 2020
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