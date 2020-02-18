وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور تتهم روسيا بشن هجمات سيبرانية على دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة والضغط على دول البلطيق وانتهاك أراضي أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2020 - 09:12

وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور تتهم روسيا بشن هجمات سيبرانية على دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة والضغط على دول البلطيق وانتهاك أراضي أوكرانيا

منذ 40 mins 18 February، 2020
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