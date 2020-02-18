مقتل 24 شخصا في هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو

قالت مصادر أمنية، الاثنين، إن مسلحين قتلوا 24 شخصا بينهم قس في هجوم على كنيسة، شمال غربي بوركينا فاسو.

ونقلت “رويترز” عن أربعة مصادر أمنية قولها إن مسلحين قتلوا 24 شخصا بينهم قس في هجوم على كنيسة خلال قداس الأحد في شمال غرب البلاد، من دون أن يتضح حتى الساعة من يقف وراء الهجوم.

وأكدت الحكومة عدد القتلى في بيان، لكنها لم تشر إلى وقوع الهجوم في كنيسة.

بدورها، أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر أمنية، أن مجهولين شنوا هجوما مسلحا على كنيسة أثناء إقامة قداس الأحد، مشيرة إلى فرار المسلحين بعد تنفيذ الهجوم.

وكانت بوركينا فاسو مددت حالة الطوارئ شمالي البلاد عاما إضافيا في 12 يناير الماضي، حيث لا تزال حالة الطوارئ تطبق في 7 مناطق من أصل 13 منطقة.

المصدر: وكالات