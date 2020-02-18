تظاهرات واضرابات في باريس تزامنا مع مناقشة قانون إصلاح نظام التقاعد

شاركت 5 نقابات في تظاهرات وإضرابات شلت وسائل النقل العام في فرنسا اليوم الاثنين، تزامنا مع بدء البرلمان دراسة مشروع قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

وتجمع مئات المحتجين في تظاهرات دعت إليها النقابات اليوم، وحاولوا التوجه نحو مبنى البرلمان، إلا أن الشرطة منعتهم.

ووقعت بعض الاحتكاكات بين المتظاهرين ورجال الأمن. وأطلقت الشرطة غازات خانقة لكنها غير مسيلة للدموع صوب المتظاهرين.

في موازاة ذلك، نفذ عمال المؤسسة العمومية صندوق التقاعد “CARSAT” إضرابا اليوم، في كل أنحاء البلاد، بهدف تحذير الفرنسيين من خطورة هذا القانون على مستقبلهم.

ويناقش البرلمان الفرنسي اليوم، مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي المثير للجدل، الذي تقدمت به حكومة إدوار فيليب مدعومة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والقاضي بتمديد سن التقاعد وإعادة النظر بخطط التقاعد الخاصة، وغيرها من التعديلات التي تلقى معارضة النقابات العمالية.

المصدر: وكالات