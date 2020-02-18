“آيروفلوت” الروسية تقلص عدد رحلاتها الجوية إلى الصين

أعلنت شركة الطيران الروسية “آيروفلوت”، تقليص عدد رحلاتها الجوية إلى الصين، وبررت ذلك بسبب تراجع الطلب.

وجاء في بيان صدر عن الشركة: “تجري شركة آيروفلوت تغييرات مؤقتة، على جدول الرحلات إلى الصين بسبب انخفاض الطلب”.

وذكرت الشركة، أنها ستقلص رحلات طائراتها، إلى بكين وشنغهاي وقوانغتشو وهونغ كونغ، حتى نهاية مارس. واعتبارا من 18 إلى 28 مارس، سيتم إلغاء رحلة من الرحلتين المقررتين يوميا إلى كل من بكين وشنغهاي.

وفي الفترة من 17 إلى 28 مارس، ستتقلص الرحلات إلى قوانغتشو التي حتى يوم 17 فبراير كانت تنفذ يوميا، أما الآن فستصبح في أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد. وأما الرحلات الجوية من موسكو إلى هونغ كونغ، فستكون فقط في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت.

كما تم إلغاء رحلات منتظمة من المناطق الروسية إلى مدن الصين في 1 فبراير بسبب اندلاع فيروس “كورونا” الجديد (2019-nCoV). الآن يتم تنفيذ جميع الرحلات الجوية الصينية لشركة آيروفلوت وأربع شركات طيران صينية أخرى فقط من الجناح D في مطار شيريميتيفو بموسكو.

المصدر: وكالات