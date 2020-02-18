الصحة العالمية: اتجاه تطور مرض فيروس “كورونا” ما يزال مجهولا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن البيانات التي نشرتها الصين عن الإصابات بفيروس “كورونا”، تشير إلى انخفاض عدد الحالات الجديدة، لكن “كل السيناريوهات لا تزال مطروحة” عن جهة تطور الوباء.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الصين قدمت وصفا لأعمار المصابين وخطورة المرض ومعدلات الوفاة، في تقرير نشرته بشأن أكثر من 44 ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض .

وأضاف، في حديثه للصحفيين: “يبدو أيضا أن البيانات تظهر انخفاضا في الحالات الجديدة… لا بد من تفسير هذا الاتجاه بحذر شديد”.

وأكد المدير العام، أن “التدابير يجب أن تكون متناسبة مع الوضع وتتخذ بناء على أدلة وعناصر الصحة العامة”.

وقد بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس أكثر من 1770 حالة فيما أُصيب ما لا يقلّ عن 70500 شخص غالبيتهم الكبرى في الصين القارية.

وخارج الصين القارية، سُجلت خمس وفيات في الفلبين وهونغ كونغ واليابان وفرنسا وتايوان، كما بلغ عدد الإصابات قرابة 800 حالة في نحو ثلاثين دولة ومنطقة.

المصدر: وكالات