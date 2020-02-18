الاتحاد الأوروبي يمدد لعام حظر التسليح على بيلاروسيا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين على تمديد العقوبات المفروضة على بيلاروسيا، وبينها حظر التسليح، لمدة عام.

وبالإضافة إلى الحظر، تطاول هذه العقوبات بشكل خاص أربع شخصيات في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، وتقضي بمنعهم من السفر وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بيان أن هذه الشخصيات متورطة في “إخفاء معارضين سياسيين، رجل أعمال وصحافي، في 1999 و2000”.

وأقرت العقوبات على بيلاروسيا للمرة الأولى في عام 2004، واعتمد الاتحاد الأوروبي إجراءات إضافية في 2011 من أجل معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المجتمع المدني والمعارضة، وفق البيان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية