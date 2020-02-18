بريطانيا تحذر بانها لن تقبل مبدأ “الفرص المتساوية” الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي

حذر المفاوض التجاري البريطاني الاثنين من ان حكومته لن تقبل اشرافا من الاتحاد الأوروبي على اقتصاد بريطانيا مقابل روابط تجارية اقوى مع الاتحاد.

وقال الدبلوماسي البارز ديفيد فروست للأكاديميين في بروكسل إن بريطانيا تعتزم وضع قوانينها الخاصة بها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وعدم اتباع قواعد “الفرص المتساوية” التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وأضاف “هذه ليست عملية تفاوض بسيطة يمكن أن تتحرك تحت الضغوط، إنها محور المشروع بأكمله”.

وجاءت كلمة فروست في جامعة بروكسل الحرة في الوقت الذي تحدد فيه الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي مهام مفوضها التجاري ميشال بارنييه.

وتسعى بعض الدول وخصوصا فرنسا الى التوصل الى اتفاق تلتزم من خلاله بريطانيا قانونا باشراف الاتحاد الأوروبي مقابل الدخول المميز الى السوق الاوروبية الهائلة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية