بريطانيا تحذر بانها لن تقبل مبدأ “الفرص المتساوية” الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 18 2020 - 02:10

بريطانيا تحذر بانها لن تقبل مبدأ “الفرص المتساوية” الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي

منذ 2 ساعة 18 February، 2020
مسؤولون صرحوا بأن باب أوروبا سيبقى مفتوحا أمام بريطانيا.Britain will launch the process of leaving the European Union on March 29, setting a historic and uncharted course to become the first country to withdraw from the bloc by March 2019. / AFP PHOTO / Daniel LEAL-OLIVAS (Photo credit should read DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images)
مسؤولون صرحوا بأن باب أوروبا سيبقى مفتوحا أمام بريطانيا.Britain will launch the process of leaving the European Union on March 29, setting a historic and uncharted course to become the first country to withdraw from the bloc by March 2019. / AFP PHOTO / Daniel LEAL-OLIVAS (Photo credit should read DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images)
أخبار دولية - بريطانيا

حذر المفاوض التجاري البريطاني الاثنين من ان حكومته لن تقبل اشرافا من الاتحاد الأوروبي على اقتصاد بريطانيا مقابل روابط تجارية اقوى مع الاتحاد.

وقال الدبلوماسي البارز ديفيد فروست للأكاديميين في بروكسل إن بريطانيا تعتزم وضع قوانينها الخاصة بها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وعدم اتباع قواعد “الفرص المتساوية” التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وأضاف “هذه ليست عملية تفاوض بسيطة يمكن أن تتحرك تحت الضغوط، إنها محور المشروع بأكمله”.

وجاءت كلمة فروست في جامعة بروكسل الحرة في الوقت الذي تحدد فيه الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي مهام مفوضها التجاري ميشال بارنييه.

وتسعى بعض الدول وخصوصا فرنسا الى التوصل الى اتفاق تلتزم من خلاله بريطانيا قانونا باشراف الاتحاد الأوروبي مقابل الدخول المميز الى السوق الاوروبية الهائلة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة