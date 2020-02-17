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February 17 2020 - 23:56

ليبيا: إغلاق مطار “معيتيقة” بسبب قصف

منذ 57 mins 17 February، 2020
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عربي وإقليمي - ليبيا

أعلنت السلطات في مطار “معيتيقة” الدولي، إغلاق حركة الملاحة في المطار، عقب تعرضه لـ “قصف عشوائي” تزامن مع اقلاع طائرة الخطوط الجوية الليبية.

وذكرت سلطات المطار، أن “القصف تسبب في عودة الطائرة وتعليق الملاحة الجوية إلى إشعار آخر، حرصا على سلامة الطائرة والمواطنين”.

وأشارت إلى أن “الملاحة الجوية عادت إلى وضعها الطبيعي، بعد ساعتين من قرار الإغلاق”.

وكانت طائرة الخطوط الجوية الليبية متوجهة إلى مطار “قرطاج” في تونس في رحلة هي الثانية لليوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف، الذي لم يوقع خسائر بالأرواح، كما أنه لم يؤثر على البنى التحتية للمنشأت الموجودة هناك.

وتتوقف حركة الملاحة في مطار معيتيقة من حين إلى آخر بسبب أعمال قصف تشهدها ضواحي العاصمة الليبية على خلفية المواجهة بين القوات التابعة لحكومة الوفاق و”الجيش الوطني”، الذي بدأ، في أبريل الماضي، هجوما على طرابلس، معلنا عزمه على تحرير المدينة من “الجماعات الإرهابية”.

المصدر: وكالات

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