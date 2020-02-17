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February 17 2020 - 23:56

محتجون أمام مصرف لبنان رفضا لدفع سندات لبنان من اليوروبوند

منذ 2 ساعة 17 February، 2020
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لبنان

نفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام مبنى مصرف لبنان في شارع الحمرا، وأطلق هتافات منددة ب”السياسات المالية وارتفاع سعر صرف الدولار”، وذلك تزامنا مع الاعلان عن اجتماع حاكم المصرف رياض سلامة مع شخصيات مالية واقتصادية في مبنى المصرف، وتزامنا مع وصول وفد البنك الدولي الى لبنان”.

وما لبث أن انتقل المتظاهرون من أمام المدخل الرئيسي للمصرف إلى الباحة الخلفية لجهة منطقة الوردية، وقام عدد منهم بكتابة شعارات على الجدران منددة ب”سلامة وسياسة المصرف”، ترافقت مع هتافات دعت إلى “المحاسبة ورفض دفع سندات لبنان من اليوروبوند”.

ووصلت قوة من مكافحة الشغب إلى الباحة الخلفية للمصرف، في حين يتجه المتظاهرون للسير في مسيرة ستجوب شوارع منطقة الحمرا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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