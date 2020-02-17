السلطات الصينية دعت الأشخاص الذين تعافوا من “كورونا” للتبرع بدمهم لاستخدام البلازما في علاج مرضى لا يزالون في حال خطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2020 - 21:32

السلطات الصينية دعت الأشخاص الذين تعافوا من “كورونا” للتبرع بدمهم لاستخدام البلازما في علاج مرضى لا يزالون في حال خطرة

منذ 3 ساعة 17 February، 2020
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