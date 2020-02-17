جرافة عسكرية إسرائيلية تنقل جثمان منفذ عملية رأس كركر قرب قرية كفر نعمة واندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 17 2020 - 18:52

جرافة عسكرية إسرائيلية تنقل جثمان منفذ عملية رأس كركر قرب قرية كفر نعمة واندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال

منذ 32 mins 17 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة