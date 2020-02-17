آليات الاحتلال الإسرائيلي تجرف مساحات واسعة من أراضي بلدتي اسكاكا وياسوف شمالي الضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2020 - 18:52
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى القادة الشهداء: الشهداء شكلوا لنا مدرسة حية نابضة
السيد نصرالله: ما سمي بصفقة القرن ليس صفقة بل خطة اسرائيلية لانهاء القضية الفلسطينية تبناها ترامب
السيد نصرالله: ليس أمام شعوب المنطقة أمام هذا العدوان الأميركي المتعدد والمتنوع إلا خيار المقاومة الشاملة والشعبية
السيد نصرالله: الاستحقاق الذي يهيمن على عقول الجميع بالدرجة الأولى هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنقدي
السيد نصرالله: أعطينا الحكومة الثقة وندعمها ولن نتخلى عنها وسنقف إلى جانبها وندعمها لأن المسألة تتعلق بمصير البلد
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التقى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني على رأس وفد ضم شخصيات برلمانية وسياسية
الرئيس بري خلال لقائه لاريجاني: في الوحدة قوة وهذا هو المطلوب من اللبنانيين في هذه المرحلة
الرئيس بري: أي معالجة نقدية ووقف تفاقم الأزمة وتنامي الدين لا يستقيم ابداً من دون إيجاد حل جذري للكهرباء
قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي يرجئ جلسة النظر في الدعوى ضد العميل الاسرائيلي عامر فاخوري الى الإثنين المقبل
القوات المسلحة السورية: تمكنّا بوقت قياسي من استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الشرقي والشمالي والغربي
القوات المسلحة السورية: تم فتح معبري ميزنار ومجيرز في الريف الغربي لحلب ومدينة سراقب لتأمين خروج المدنيين
وزير النقل السوري يعلن عودة تشغيل مطار حلب الدولي وأول رحلة ستكون قادمة من دمشق يوم الأربعاء المقبل
الجيش السوري يسيطر على قرية ومنطقة الشيخ عقيل الجبلية بريف حلب الشمالي الغربي بعد مواجهات مع إرهابيي "جبهة النصرة"
الجيش السوري يفتح الطريق الدولي الواصل بين دوار الليرمون ومدينتي نبل والزهراء وصولاً إلى مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي
مستوطنون يداهمون بالبنادق والهروات خيم مزارع قرب قرى المغير وجالود وقريوت جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة
الشرطة العراقية: إلقاء القبض على 7 إرهابيين من "داعش" على طريق الموصل - بغداد جنوب مدينة الموصل
الرئاسة الروسية: لا يوجد قوات روسية في ليبيا والرئيس بوتين لم يصدر أمراً بإرسال قوات إلى هناك
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: الشعب الإيراني سيتجاوز مرحلة الضغوط وهو اليوم يسير في طريق التنمية والتطور
الرئيس الأميركي يهدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الحليفة التي تتعامل مع شركة الاتصالات الصينية هواوي
الإعلام الصيني الرسمي: البرلمان قد يرجئ الدورة السنوية للمؤتمر الشعبي الوطني بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد
آليات الاحتلال الإسرائيلي تجرف مساحات واسعة من أراضي بلدتي اسكاكا وياسوف شمالي الضفة
منذ 34 mins
17 February، 2020
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