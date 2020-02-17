الرئيس الاسد: حلب انتصرت وسورية انتصرت على الاوهام والارهاب والتفكك والخيانة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2020 - 18:52

الرئيس الاسد: حلب انتصرت وسورية انتصرت على الاوهام والارهاب والتفكك والخيانة

منذ 49 mins 17 February، 2020
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