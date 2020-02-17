لاريجاني : ​لبنان​ يمر بمرحلة حساسة ونأمل أن تتمكن ​الحكومة الجديدة​ برئاسة ​#حسان_دياب​ ان تتخطى كافة الصعوبات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 17 2020 - 18:52

لاريجاني : ​لبنان​ يمر بمرحلة حساسة ونأمل أن تتمكن ​الحكومة الجديدة​ برئاسة ​#حسان_دياب​ ان تتخطى كافة الصعوبات

منذ 1 ساعة 17 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة