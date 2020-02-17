قوى الامن: توقيف سارق نفذ عمليات سرقة وسلب في المتن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة وسلب من قبل شخص مجهول الهوية ضمن منطقة المتن وبخاصة في محلة برج حمود.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت هذه الشعبة الى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

ع. ع. (مواليد عام 2000، لبناني).

بتاريخ 14/2/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة برج حمود، وضبطت 3 هواتف خلوية.

بالتحقيق معه، اعترف أنه أقدم على تنفيذ أكثر من 13 عملية سرقة وسلب مواطنين في المحلة المذكورة، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام