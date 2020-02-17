حزب الله احيا ذكرى الشهداء القادة امام نصب عباس الموسوي

أحيا حزب الله الذكرى السنوية “للشهداء القادة” بمراسم اقيمت امام نصب الامين العام السابق للحزب السيد عباس الموسوي في بلدة تفاحتا الجنوبية، بمشاركة عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود وشخصيات سياسية وحزبية وعلماء دين ورؤساء بلديات ومخاتير ووفود كشفية ورياضية.

وكان في استقبال المشاركين امام النصب مسؤول قطاع الزهراني في الحزب ولجنة القطاع، حيث تم وضع اكاليل من الزهر على نصب “سيد الشهداء”.

وكانت كلمات لكل من جشي والشيخين حمود ومحمد موعد، اكدت ان “دماء الشهداء هي منارة الطريق، والمقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين”، مشددة على “ضرورة الوحدة لدحر المحتل الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام