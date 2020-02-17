وزير النقل السوري يعلن عودة تشغيل مطار حلب الدولي وأول رحلة ستكون قادمة من دمشق يوم الأربعاء المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2020 - 15:54

وزير النقل السوري يعلن عودة تشغيل مطار حلب الدولي وأول رحلة ستكون قادمة من دمشق يوم الأربعاء المقبل

منذ 47 mins 17 February، 2020
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