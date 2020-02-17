الرئيس بري التقى لاريجاني: في الوحدة قوة ولا خيار الا بالتلاقي والحوار

عرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني والوفد المرافق العلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال لقائه في عين التينة في حضور السفير الايراني محمد جلال فيروزنيا.

وقال الرئيس بري أمام ضيفه: “ان في الوحدة قوة، ولا خيار أمام اللبنانيين وأمام شعوب المنطقة والأمتين العربية والإسلامية سوى الإحتكام الى منطق الوحدة والتلاقي والحوار”.

استغرق اللقاء زهاء اكثر من ساعة ونصف الساعة تخلله مأدبة غداء أقامها بري على شرف لاريجاني والوفد المرافق. غادر بعدها رئيس مجلس الشورى الإيراني من دون الإدلاء باي تصريح.

وكان الرئيس بري قد بحث في اخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات بين لبنان وقطر خلال استقباله السفير القطري في لبنان محمد حسن جابر الجابر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام