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February 17 2020 - 15:54

إغتيال قيادي تابع للإمارات في عدن

منذ 1 ساعة 17 February، 2020
اليمن_محافظة عدن
اليمن - عربي وإقليمي

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الاثنين، قياديا تابعا للإمارات في منطقة مصعبين بمدينة عدن المحتلة.
ووفقا لمصادر إعلامية تابعة للعدوان فإن القيادي الذي اغتيل يدعى راشد السعدي “أبو راغب” يعمل قائدا لنقطة جولة مصعبين شرق عدن.
وتعقب المسلحون المسؤول عما يسمى “نقاط الحزام الأمني بالقطاع الشرقي” التابع للاحتلال الأمارات لحظة اقترابه من جولة مصعبين وأطلقوا عليه النار قبل أن يلوذوا بالفرار.
يأتي ذلك في سياق الفوضى الأمنية التي تعيشها مدينة عدن وباقي المناطق اليمنية المحتلة جنوب البلاد، في ظل انتشار الجماعات المسلحة بمختلف مسمياتها التابعة لأجنحة المحتلين.

المصدر: المسيرة

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