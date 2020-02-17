24 قتيلا في هجوم ارهابي امس الأحد على كنيسة في شمال بوركينا فاسو (وكالة الصحافة الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2020 - 12:38
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى القادة الشهداء: الشهداء شكلوا لنا مدرسة حية نابضة
السيد نصرالله: شهادة سليماني والمهندس أدخلت المقاومة في كل المنطقة والجمهورية الإسلامية في مرحلة جديدة وحساسة
السيد نصرالله: ما سمي بصفقة القرن ليس صفقة بل خطة اسرائيلية لانهاء القضية الفلسطينية تبناها ترامب
السيد نصرالله: يجب الاشادة بالإجماع اللبناني في رفض خطة ترامب والموقف اللبناني سببه إدراك اللبنانيين مخاطر هذه الخطة
السيد نصرالله: ليس أمام شعوب المنطقة أمام هذا العدوان الأميركي المتعدد والمتنوع إلا خيار المقاومة الشاملة والشعبية
السيد نصرالله: الاستحقاق الذي يهيمن على عقول الجميع بالدرجة الأولى هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنقدي
السيد نصرالله: نحن لم نهرب من المسؤولية ونحن كحزب الله لا نفكر بطريقة حزبية ولا نفكر بأنفسنا فقط
السيد نصرالله: أعطينا الحكومة الثقة وندعمها ولن نتخلى عنها وسنقف إلى جانبها وندعمها لأن المسألة تتعلق بمصير البلد
السيد نصرالله: أدعو إلى فصل معالجة الملف الإقتصادي والمالي عن الصراع السياسي في البلاد
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني يلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت
رئيس مجلس النواب نبيه بري: أي معالجة نقدية ووقف تفاقم الأزمة وتنامي الدين لا تستقيم ابداً من دون إيجاد حل جذري للكهرباء
القوات المسلحة السورية: تمكنّا بوقت قياسي من استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الشرقي والشمالي والغربي
القوات المسلحة السورية: تم فتح معبري ميزنار ومجيرز في الريف الغربي لحلب ومدينة سراقب لتأمين خروج المدنيين
الجيش السوري يسيطر على قرية ومنطقة الشيخ عقيل الجبلية بريف حلب الشمالي الغربي بعد مواجهات مع إرهابيي "جبهة النصرة"
الجيش السوري يفتح الطريق الدولي الواصل بين دوار الليرمون ومدينتي نبل والزهراء وصولاً إلى مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي
مستوطنون يداهمون بالبنادق والهروات خيم مزارع قرب قرى المغير وجالود وقريوت جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة
الشرطة العراقية: إلقاء القبض على 7 إرهابيين من "داعش" على طريق الموصل - بغداد جنوب مدينة الموصل
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: الشعب الإيراني سيتجاوز مرحلة الضغوط وهو اليوم يسير في طريق التنمية والتطور
الرئيس الأميركي يهدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الحليفة التي تتعامل مع شركة الاتصالات الصينية هواوي
الإعلام الصيني الرسمي: البرلمان قد يرجئ الدورة السنوية للمؤتمر الشعبي الوطني بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد
24 قتيلا في هجوم ارهابي امس الأحد على كنيسة في شمال بوركينا فاسو (وكالة الصحافة الفرنسية)
منذ 30 mins
17 February، 2020
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