إصابة 14 أميركي كانوا على متن السفينة السياحية قرب الساحل الياباني بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2020 - 12:38

إصابة 14 أميركي كانوا على متن السفينة السياحية قرب الساحل الياباني بفيروس كورونا

منذ 31 mins 17 February، 2020
رئيس الوزراء الصيني زار ووهان بؤرة فيروس كورونا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

 أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إجلاء أكثر من 300 مواطن أميركي، ممن كانوا على متن السفينة السياحية “ديامون برنسيس” قبالة ساحل اليابان، لافتة إلى أن بينهم 14 شخصًا تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد. وأكدت الخارجية الأميركية، في بيان الأحد “في 16 شباط/ فبراير، سهّلت وزارة الخارجية الأمريكية العودة الطوعية لأكثر من 300 مواطن أميركي وأفراد أسرهم المباشرين الذين كانوا مسافرين على متن السفينة (دياموند برنسيس)”. وتابعت “أثناء عملية الإخلاء، بعد أن نزل الركاب من السفينة وتم تجهيزهم لنقلهم إلى المطار، تلقى المسؤولون الأميركيون إشعارًا بأن 14 راكبًا، تم اختبارهم قبل يومين إلى ثلاثة أيام، قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد”.

المصدر: سبوتنيك

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