الطقس غدا الثلاثاء غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة، تنشط الرياح ليلا وتصبح الاجواء مهيأة لهطول بعض الامطار المتفرقة خاصة في الداخل والجنوب وتتساقط الثلوج على 1600 متر وما فوق..

– الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بسيط بالحرارة، ويتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال هطول بعض الامطار الخفيفة المحلية.

– الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، تنشط الرياح ليلا وتصبح الاجواء مهيأة لهطول بعض الامطار المتفرقة خاصة في الداخل والجنوب وتتساقط الثلوج على 1600 متر وما فوق.

– الاربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة وهطول امطار محلية وثلوج على 1500 متر وما فوق خاصة في الداخل والجنوب خلال الفترة الصباحية، كما يتشكل الضباب على المرتغعات.

– تتراوح درجات الحرارة على الساحل من 9 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 16 درجة، في الداخل من 3 الى 13 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية إلى شمالية – غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 16 درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية