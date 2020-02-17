رسالة خادعة حول علاج لـ “كورونا” تنتشر عبر “واتس آب”

بعد الانتشار الكبير والمثير للقلق لفيروس “كورونا” الفتاك عبر الصين وحول العالم، بدأت رسالة احتيال خبيثة تزعم أنها تكشف عن علاج للمرض، بالتداول والانتشار عبر “واتس آب”.

وحققت الرسالة تداولا واسعا هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن الثوم يمكنه علاج “كورونا” الجديد. وشوركت عبر “تويتر”، حيث زعم أحد المستخدمين أنه تلقى الرسالة من مجموعة “واتس آب” العائلية.

وجاء في الرسالة: “انشرها من فضلك. أخبار سارة، يمكن علاج فيروس “كورونا” الذي نشأ في ووهان، بواسطة وعاء من ماء الثوم المغلي. أثبت طبيب صيني قديم فعاليته. وأثبت العديد من المرضى أيضا أنه فعال. 8 فصوص من الثوم المفروم، مع إضافة 7 أكواب من الماء والبدء بعملية الغلي. ينبغي تناول وشرب ماء الثوم المغلي، والتحسن سيتم بين عشية وضحاها”.

ويمكن القول إن ما لا يثير الدهشة حقا، هو أن الرسالة خادعة. وأوضحت إدارة الصحة الوطنية البريطانية (NHS): “لا يوجد علاج محدد لفيروس “كورونا”، ويهدف العلاج إلى تخفيف الأعراض، بينما يحارب جسمك العدوى”.

وفي حال تلقيت الرسالة، فإن “واتس آب” تنصح بحذفها وعدم إعادة إرسالها، إلى أي من جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم.

وتضيف موضحة: “نحن نوصي دائما بحظر المرسل وتجاهل الرسالة وحذفها. ولتجنب تعريض جهات الاتصال لضرر محتمل، يرجى عدم إعادة إرسال الرسالة إليهم”.

المصدر: روسيا اليوم