غرفة التحكم المروري: سقوط 3 قتلى و28 جريحا في 17 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2020 - 08:52

غرفة التحكم المروري: سقوط 3 قتلى و28 جريحا في 17 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 17 February، 2020
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