غرفة التحكم المروري: سقوط 3 قتلى و28 جريحا في 17 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2020 - 08:52
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى القادة الشهداء: الشهداء شكلوا لنا مدرسة حية نابضة
السيد نصرالله: التشييع التاريخي للشهيدين سليماني والمهندس وتظاهرات ذكرى انتصار الثورة رسالة قوية جدا للعدو والصديق
السيد نصرالله: المقاومة ليست خطابات منفصمة عن الواقع والشهداء جسدوا كل القيم الانسانية والدينية والاخلاقية والجهادية
السيد نصرالله: عندما نقرأ وصية الشهيد سليماني نجد أننا أمام قائد مجاهد يحمل هموم شعبه وأمته ويرشدهم إلى عناصر القوة
السيد نصرالله: شهادة سليماني والمهندس أدخلت المقاومة في كل المنطقة والجمهورية الإسلامية في مرحلة جديدة وحساسة
السيد نصرالله: ما سمي بصفقة القرن ليس صفقة بل خطة اسرائيلية لانهاء القضية الفلسطينية تبناها ترامب
السيد نصرالله: الأهم من خطة ترامب هو موقف الفلسطينيين أنفسهم والشعب الفلسطيني بالإجماع عبر عن موقف حاسم ورافض
السيد نصرالله: يجب الاشادة بالإجماع اللبناني في رفض خطة ترامب والموقف اللبناني سببه إدراك اللبنانيين مخاطر هذه الخطة
السيد نصرالله: خطة ترامب تطال لبنان لأنها أعطت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر للكيان الصهيوني
السيد نصرالله: الموقف العربي من الخطة ممتاز لكن البعض يعتبر أنها قابلة للدرس أو أن هذا هو المتاح وهكذا يبدأ الإستسلام
السيد نصرالله: ليس أمام شعوب المنطقة أمام هذا العدوان الأميركي المتعدد والمتنوع إلا خيار المقاومة الشاملة والشعبية
السيد نصرالله: منذ بداية الأحداث في 17 تشرين الأول قلنا إن المعالجة يجب أن تكون بطريقة مختلفة وليس بالأسقف العالية
السيد نصرالله: الاستحقاق الذي يهيمن على عقول الجميع بالدرجة الأولى هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنقدي
السيد نصرالله: نحن لم نهرب من المسؤولية ونحن كحزب الله لا نفكر بطريقة حزبية ولا نفكر بأنفسنا فقط
السيد نصرالله: يجب أن نقدر لرئيس الحكومة والوزراء شجاعة تحمل المسؤولية بسبب الوضع الحساس
السيد نصرالله: أعطينا الحكومة الثقة وندعمها ولن نتخلى عنها وسنقف إلى جانبها وندعمها لأن المسألة تتعلق بمصير البلد
السيد نصرالله: أدعو إلى فصل معالجة الملف الإقتصادي والمالي عن الصراع السياسي في البلاد
شركة طيران الشرق الاوسط تلغي قرار تسعير بطاقات السفر بالدولار الأمريكي بطلب من رئيس الحكومة حسان دياب
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: يجب توحيد تسعير بطاقات السفر عبر تطبيق القوانين بحيث يكون التسعير بالليرة اللبنانية
السيناتور الاميركي جاين شاهين تهدد الحكومة اللبنانية بالعقوبات في حال استمر احتجاز العميل الصهيوني عامر فاخوري
وحدات الجيش السوري تسيطر على بلدتي بيانون وحيان وتل مصيبين بريف حلب الشمالي الغربي بعد مواجهات مع الارهابيين
وحدات من الجيش السوري تسيطر على مدينة حريتان بريف حلب الشمالي الغربي بعد مواجهات مع جبهة النصرة الارهابية
الجيش السوري يبسط سيطرته على منطقة الملاح وبلدة كفرحمرة بريف حلب الشمالي الغربي
الجيش السوري يسيطر على تل السطوح وبشنطرة وجمعية الهادي وبشقاتين ومجبينة والهوتة الجوانية والبرانية بريف حلب الغربي
الجيش السوري يسيطر على مدينة عندان وقريتي معارة الأرتيق وبابيص وجمعية النور جنوب عندان بريف حلب الشمالي
رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني يصل الى بيروت في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين
رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو: نحن في أوج عملية التطبيع مع عدد كبير جداً من الدول العربية والإسلامية
نتنياهو: فريق اسرائيلي سيعمل على بلورة خطة لتوسيع رقعة التعاون واقامة علاقات دبلوماسية بين اسرائيل والسودان
غرفة التحكم المروري: سقوط 3 قتلى و28 جريحا في 17 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 1 ساعة
17 February، 2020
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