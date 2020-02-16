الجيش السوري يؤمن محيط مدينة حلب بالكامل ويكتسح المسلحين شمال وغرب المدينة

حقق الجيش السوري اليوم الأحد انجازات نوعية في ريف المحور الشمالي، والشمالي الغربي لمدينة حلب، بعد عملية قضم وعزل تدريجي اسهمت بسقوط مناطق واسعة تحت قبضة القوات السورية من منطقة الليرمون شمالاً وصولاً إلى بلدة بيانون القريبة من بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي الغربي ما يعني احكام السيطرة على اوتستراد غازي عنتاب من دوار الليرمون وصولاً لمنطقة تل رفعت ومرعناز.

الجيش السوري وفي ظل ما انجزه في ريف حلب الجنوبي الغربي، تابع تقدمه باتجاه مناطق المسلحين إلى الغرب من حلب وبسط سيطرته على قرية المنصورة وتلة شويحنة الاستراتيجية التي تشرف على اجزاء واسعة من ريف حلب الغربي والشمالي.

وبالطريق المقابل في محور الطامورة جنوب غرب بلدتي نبل والزهراء، عملت القوات السورية على فتح محور الهاء للمسلحين المتواجدين في منطقة الشيخ عقيل وخربة عندان في ريف حلب الشمالي، وسط تقدم للقوات من جهة شويحنة واحكام السيطرة على المزيد من القرى والبلدات.

وافاد مصدر امني ظهر اليوم، أن عمليات الجيش السوري الأخيرة في المحور الجنوبي والغربي لحلب ساهمت في ايقاع المسلحين المتواجدين من منطقة الليرمون إلى بلدة بيانون في ريف حلب الشمالي بجيب سيتم عزله قريباً، وسرعان ما فرت الفصائل المسلحة من الجيب المذكور خوفاً من الوقوع تحت الحصار.

ودخلت وحدات الجيش السوري إلى ساحة النعناعي ومنطقة دوار المالية ومبنة الخدمات الفنية والقصر العدلي القديم ومبنى الهلال الأحمر في منطقة جمعية الزهراء، إلى جانب صالات الليرمون المطلة على ذلك الجزء من الحي ما يعني تأمين محيط مدينة حلب بالكامل بعد السيطرة على ضهرة عبد ربه شمال المدينة.

وأفادت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش السوري فرضت سيطرتها اليوم على قرى وبلدات هامة في ريف حلب الشمالي والغربي منها: القصر العدلي ـ أبنية وعد ـ بناء النعناعي ــ شويحنة ـ معارة الأرتيق- كفرحمرة ـ حريتان ـ عندان ـ حيان- تصل مصيبين ـ بيانون ـ بابيص ـ كفر داعل ـ الهوتة الجوانية ـ الهوتة البرانية ـ بشنطرة ـ جمعية الكهرباء الثانية ـ جمعية المخابز ـ جمعية الاتحاد العربي ـ جمعية السماح ـ جمعية آذار ـ مجينة ـ بشقاتين ـ قيلون ـ جمعية الفنار-جمعية كيليكيا ـ الليرمون – ضهرة عبد ربه- ياقد العدس- كفربسين وجبلي عكريت وليلون

وخرج أهلي مدينة حلب إلى الشوارع احتفالاً بالانجاز النوعي الذي حققه الجيش السوري في حلب، حيث باتت المنطقة من مدينة حلب وصولاً إلى منطقة تل رفعت عبر الطريق الدولي (غازي عنتاب) امنة.

المصدر: يونيوز