الجيش السوري يحقق المزيد من الانتصارات على الارهاب ويؤمن مناطق واسعة في منطقة حلب

حقق الجيش السوري الاحد المزيد من التقدم بمواجهة الجماعات الارهابية في محيط مدينة حلب وريفها، حيث تم تأمين مساحات واسعة في المنقطة من الاحتلال الارهابي.

فقد أشارت المصادر الى ان “الجيش السوري بسط سيطرته على مدينة عندان وقريتي معارة الأرتيق وبابيص وجميعة النور جنوب عندان في ريف حلب الشمالي”.

ولفتت المصادر الى ان “الجيش السوري سيطر على تل السطوح وبشنطرة وجمعية الهادي وبشقاتين ومجبينة والهوتة الجوانية والهوتة البرانية في ريف حلب الغربي”.

وذكرت المصادر ان “الجيش السوري سيطر على منطقة الملاح وبلدة كفرحمرة بريف حلب الشمالي الغربي”.

وأشارت المصادر الى ان “فرحة عارمة عمت أحياء مدينة حلب بعد تحرير وحدات الجيش السوري القرى والبلدات غرب المدينة وتأمينها من الإرهاب”.

المصدر: قناة المنار