الجيش السوري يسيطر على منطقة الملاح وبلدة كفرحمرة بريف حلب الشمالي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 16 2020 - 19:32

الجيش السوري يسيطر على منطقة الملاح وبلدة كفرحمرة بريف حلب الشمالي الغربي

منذ 19 mins 16 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة