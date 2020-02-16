الجيش السوري يسيطر على تل السطوح وبشنطرة وجمعية الهادي وبشقاتين ومجبينة والهوتة الجوانية والهوتة البرانية في ريف حلب الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2020 - 19:32

الجيش السوري يسيطر على تل السطوح وبشنطرة وجمعية الهادي وبشقاتين ومجبينة والهوتة الجوانية والهوتة البرانية في ريف حلب الغربي

منذ 19 mins 16 February، 2020
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