الجيش السوري يبسط سيطرته على مدينة عندان وقريتي معارة الأرتيق وبابيص وجميعة النور جنوب عندان في ريف حلب الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 16 2020 - 19:32

الجيش السوري يبسط سيطرته على مدينة عندان وقريتي معارة الأرتيق وبابيص وجميعة النور جنوب عندان في ريف حلب الشمالي

منذ 19 mins 16 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة