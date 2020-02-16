حميد: للتعاطي مع الحكومة بايجابية

أمل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب أيوب حميد أن “يكون التعاطي مع الحكومة الوليدة إيجابيا وأن تكون معارضتها بناءة وإيجابية وتساعد على تسديد الخطى وتصحيح ما أمكن من إعوجاج على مستوى الأداء إن حصل”.

وقال حميد الاحد “الواقع الذي نراه على مستوى الوطن اليوم، من فرز للقوى السياسية واختيار البعض ليكون في موقع المعارضة، وما شهدناه من مواقف لا تخلو من إيجابيات، يجب كلها أن توظف من أجل الدفع باتجاه إنقاذ لبنان من أزماته”.

ورأى حميد أنه “يجب أن تبادر الحكومة إلى جدولة أولويات عملها، باتجاه تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وملامسة كل ما من شأنه تعزيز وحماية لقمة عيش الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام