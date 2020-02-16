محمد عبد السلام: تم الاتفاق على الافراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون وسودانيون

أكد رئيس “الوفد الوطني” اليمني محمد عبد السلام أنه “تم الاتفاق في لقاء الاردن على اجراء عملية تبادل سيتم بموجبها الافراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون سودانيون”.

وقال عبد السلام الاحد “تنفيذا لاتفاق السويد والتزاما بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها في ملف الأسرى والمفقودين تم الاتفاق مؤخرا في لقاء الأردن برعاية الأمم المتحدة على إجراء عملية تبادل سيتم بموجبها الإفراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون وسودانيون”.

وأضاف عبد السلام “نؤكد أننا وسعيا لإحراز تقدم في اتفاق السويد سبق وقدمنا خطوات كبيرة كإعادة الانتشار في موانئ الحديدة والالتزام بوقف الأعمال العسكرية رغم الخروقات المتصاعدة”، وتابع “غير ذلك من الخطوات التي نص عليها اتفاق ستوكهولم وبما يثبت حرصنا على إحراز تقدم نحو السلام الشامل والعادل”.

المصدر: موقع انصار الله