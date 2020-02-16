السيد نصرالله: عندما تقول بعض القوى السياسية أنها تريد إعطاء الحكومة فرصة عليها وقف التحريض عليها وتركها تعمل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2020 - 17:08

السيد نصرالله: عندما تقول بعض القوى السياسية أنها تريد إعطاء الحكومة فرصة عليها وقف التحريض عليها وتركها تعمل

منذ 34 mins 16 February، 2020
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