السيد نصرالله: القول أن هذه حكومة حزب الله كذب ويؤذي البلد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2020 - 17:08
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى القادة الشهداء: الشهداء شكلوا لنا مدرسة حية نابضة
السيد نصرالله: ميزة القادة الشهداء أنهم كانوا يحملون هم المسؤولية الى جانب الاستعداد الدائم للتضحية بلا حدود
السيد نصرالله: التشييع التاريخي للشهيدين سليماني والمهندس وتظاهرات ذكرى انتصار الثورة رسالة قوية جدا للعدو والصديق
السيد نصرالله: المقاومة ليست خطابات منفصمة عن الواقع والشهداء جسدوا كل القيم الانسانية والدينية والاخلاقية والجهادية
السيد نصرالله: عندما نقرأ وصية الشهيد سليماني نجد أننا أمام قائد مجاهد يحمل هموم شعبه وأمته ويرشدهم إلى عناصر القوة
السيد نصرالله: شهادة سليماني والمهندس أدخلت المقاومة في كل المنطقة والجمهورية الإسلامية في مرحلة جديدة وحساسة
السيد نصرالله: ما سمي بصفقة القرن ليس صفقة بل خطة اسرائيلية لانهاء القضية الفلسطينية تبناها ترامب
السيد نصرالله: الأهم من خطة ترامب هو موقف الفلسطينيين أنفسهم والشعب الفلسطيني بالإجماع عبر عن موقف حاسم ورافض
السيد نصرالله: يجب الاشادة بالإجماع اللبناني في رفض خطة ترامب والموقف اللبناني سببه إدراك اللبنانيين مخاطر هذه الخطة
السيد نصرالله: خطة ترامب تطال لبنان لأنها أعطت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر للكيان الصهيوني
السيد نصرالله: الموقف العربي من الخطة ممتاز لكن البعض يعتبر أنها قابلة للدرس أو أن هذا هو المتاح وهكذا يبدأ الإستسلام
السيد نصرالله: ليس أمام شعوب المنطقة أمام هذا العدوان الأميركي المتعدد والمتنوع إلا خيار المقاومة الشاملة والشعبية
السيد نصرالله: منذ بداية الأحداث في 17 تشرين الأول قلنا أن المعالجة يجب أن تكون بطريقة مختلفة وليس بالأسقف العالية
السيد نصرالله: الاستحقاق الذي يهيمن على عقول الجميع بالدرجة الأولى هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنقدي
السيد نصرالله: نحن لم نهرب من المسؤولية ونحن كحزب الله لا نفكر بطريقة حزبية ولا نفكر بأنفسنا فقط
السيد نصرالله: نحن نتحمل ومستعدون أن نتحمل كامل المسؤولية وأن نتشارك بالمسؤولية لمعالجة الأوضاع القائمة
السيد نصرالله: يجب أن نقدر لرئيس الحكومة والوزراء شجاعة تحمل المسؤولية بسبب الوضع الحساس
السيد نصرالله: أعطينا الحكومة الثقة وندعمها ولن نتخلى عنها وسنقف إلى جانبها وندعمها لأن المسألة تتعلق بمصير البلد
السيد نصرالله: أدعو إلى فصل معالجة الملف الإقتصادي والمالي عن الصراع السياسي في البلاد
شركة طيران الشرق الأوسط: اعتباراً من يوم الاثنين ستُقبل كل بطاقات الدفع والشيكات المصرفية بالدولار الأميركي فقط
التيار الوطني الحر: سنتقدم بإخبار قضائي ضد الـMEA لمخالفتها القوانين وحرمانها اللبنانيين من السفر بالعملة الوطنية
التيار الوطني الحر: عدم قبول العملة الوطنية يشكل جرماً جزائياً ويخالف النص الوارد في موازنة 2020 الذي يلزم التعامل بها
المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء: كل ما تم نشره عن إجراءات حكومية أو أخبار متعلقة بقرارات وزارية غير صحيح
رئاسة مجلس الوزراء: بعض الجهات لجأت مؤخراً إلى ترويج أخبار كاذبة تستهدف استقرار البلد والإضرار بمصالح اللبنانيين
جمعية الصناعيين في لبنان: نحن بحاجة إلى 300 مليون دولار لحل الازمة التي تضرب قطاعنا بعد قيود المصارف على التحويلات
الجيش السوري يحبط هجوماً لإرهابيي النصرة على نقاطه عند محور كفر حلب وميرناز بريف حلب الجنوبي الغربي ويدمر آلياتهم
القوات التركية والمجموعات الإرهابية المدعومة منها تستهدف بالقذائف قرى مرعناز والمالكية وشيخ عيسى بريف حلب الشمالي
السفارة الإيرانية في لبنان: لاريجاني يصل إلى بيروت مساء اليوم في زيارة ليومين يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين
رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو: نحن في أوج عملية التطبيع مع عدد كبير جداً من الدول العربية والإسلامية
نتنياهو: فريق اسرائيلي سيعمل على بلورة خطة لتوسيع رقعة التعاون واقامة علاقات دبلوماسية بين اسرائيل والسودان
طيران العدو شن فجر اليوم غارات جوية على مواقع في وسط وجنوب قطاع غزة من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات
إعلام العدو: ترامب شكل لجنة اميركية اسرائيلية لترسيم خرائط المستوطنات التي سيتم فرض السيادة الاسرائيلية عليها بالضفة
السيد نصرالله: القول أن هذه حكومة حزب الله كذب ويؤذي البلد
منذ 36 mins
16 February، 2020
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