السيد نصرالله: الأولوية هي للعمل على الانقاذ لأن الوضع يتهدد الجميع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2020 - 17:08

السيد نصرالله: الأولوية هي للعمل على الانقاذ لأن الوضع يتهدد الجميع

منذ 36 mins 16 February، 2020
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