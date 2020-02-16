السيد نصرالله: أنا أقول من يدعو إلى اليأس هو يرتكب خيانة وطنية والمسألة تحتاج إلى الوعي والشجاعة والتضحية والتخلي عن الحسابات الخاطئة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2020 - 17:08

السيد نصرالله: أنا أقول من يدعو إلى اليأس هو يرتكب خيانة وطنية والمسألة تحتاج إلى الوعي والشجاعة والتضحية والتخلي عن الحسابات الخاطئة

منذ 38 mins 16 February، 2020
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