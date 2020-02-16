السيد نصرالله: هناك أمل بينما هناك من يريد أن يقول للبنانيين عليكم الاستسلام للخارج وبيع دولتكم للخارج أو لغير الخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2020 - 17:08

السيد نصرالله: هناك أمل بينما هناك من يريد أن يقول للبنانيين عليكم الاستسلام للخارج وبيع دولتكم للخارج أو لغير الخارج

منذ 38 mins 16 February، 2020
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