السيد نصرالله: هذه الحكومة إذا نجحت في وقف الانهيار والانحدار وتهدئة النفوس هي تقدم خدمة كبيرة لكل اللبنانيين ولكل المقيميين على الأراضي اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2020 - 17:08

السيد نصرالله: هذه الحكومة إذا نجحت في وقف الانهيار والانحدار وتهدئة النفوس هي تقدم خدمة كبيرة لكل اللبنانيين ولكل المقيميين على الأراضي اللبنانية

منذ 33 mins 16 February، 2020
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