الخارجية الايرانية: لإنهاء المجزرة الانسانية التي يرتكبها العدوان في اليمن

ندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي “بالاعتداء الذي نفذه تحالف العدوان على مدينة المصلوب في اليمن وأدى الى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين العزل بما فيهم النساء والاطفال”، وأضاف أن “الصمت الدولي على جرائم الحرب هذه يجعل القائمين بها أكثر جرأة في ممارساتهم الإجرامية وقتلهم المواطنين العزل”.

وأشار موسوي الى انه “خلال الاعوام الماضية قد تكرر هذا المشهد لعدة مرات، حيث نرى ان قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية عند كل هزيمة وفشل ذريع في ميادين الحرب، تقوم بقتل النساء والاطفال والمدنيين بواسطة الاسلحة الامريكية وتخلق مجزرة أخرى، وأمس تكرر ذلك في محافظة جوف على غرار عشرات من جرائم الحرب الذي مارسها تحالف العدوان”.

وأكد موسوي على “ضرورة انهاء المجزرة الانسانية التي ترتكب في اليمن”، ورأى أن “الصمت الدولي امام هذه الجرائم يزيد من جرائة مرتكبيها في قتل المزيد من المواطنين العزل والاستمرار في خرق القوانين الدولية وحقوق الانسان”.

المصدر: وكالة مهر