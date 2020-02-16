لجنة متابعة مؤتمر برلين: ندعو أطراف النزاع الليبي إلى الالتزام بالهدنة

دعت لجنة متابعة مؤتمر برلين، اليوم الأحد، أطراف النزاع في ليبيا إلى الالتزام بالهدنة، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتدهور.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحفي، إن “أطراف النزاع في ليبيا تحصل على السلاح بحرا وجوا”، مؤكدا عزم اللجنة على تفعيل آليات لمراقبة الحظر.

كما شدد على ضرورة مواصلة الضغوط على كل الأطراف والالتزام بالقرارات الأممية بشأن ليبيا.

من جهتها، أوضحت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، أن لجنة متابعة مؤتمر برلين ستجتمع مجددا بجنيف في 26 من الشهر الحالي.

المصدر: وكالات