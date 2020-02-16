واشنطن تتهم كاراكاس بتلفيق الأدلة وتطالب بالإفراج عن خال غوايدو

اتهمت الولايات المتحدة، أمس السبت، فنزويلا بـ”تلفيق أدلة” لتبرير توقيف خال زعيم المعارضة خوان غوايدو بناء على “تهم سخيفة”، مشددة على ضرورة الإفراج عنه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، إن الولايات المتحدة “تدين بشدة اعتقال خوان خوسيه ماركيز وتطالب بالإفراج عنه فورا”.

وذكرت أورتاغوس أن “التهم السخيفة الموجهة إليه تعكس من جديد اليأس المتزايد الذي يعاني منه مادورو وحلفاؤه الفاسدون”، مضيفة أن “تلفيق أدلة لتبرير عمليات توقيف تعسفية وسياسية هي وسيلة تافهة لنظام مادورو السابق غير الشرعي”.

وعاد خوان غوايدو الثلاثاء إلى فنزويلا بعد جولة دولية برفقة خاله خوان ماركيز، وتمكن المعارض من مغادرة المطار قرب كاراكاس، لكن خاله أوقف فور نزوله من الطائرة.

ويتهم نظام الرئيس نيكولاس مادورو خال غوايدو بالنزول في لشبونة وبحوزته متفجرات مخبأة في مصابيح جيب، رغم أن السلطات البرتغالية تعتبر هذا السيناريو مستحيلا.

وتعترف نحو 60 دولة بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، بينها الولايات المتحدة، بعد إعادة انتخاب مادورو رئيسا في عام 2018 في أعقاب تصويت يشكك بنزاهته.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية