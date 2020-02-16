كوريا تطلق سراح جميع مواطنيها العائدين من ووهان بعد أسبوعين من الحجر عليهم

أطلقت كوريا الجنوبية سراح 334 شخصا من المجموعة الثانية من مواطنيها الذين أجلتهم من مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس “كورونا” الجديد، وذلك بعد أسبوعين من حجزهم في الحجر الصحي.

وأظهرت جميع اختبارات فيروس “كورونا” الجديد (كوفيد-19) على هؤلاء نتائج سلبية.

وكانت كوريا الجنوبية قد أجلت 334 مواطنا في رحلة ثانية من مدينة ووهان يوم 1 فبراير، إلا أنه تم الحجر الصحي على العائدين في مركز تطوير القوى البشرية للشرطة في مدينة أسان على بعد حوالي 90 كلم جنوب سيئول لمدة أسبوعين.

وخرج المواطنون من المركز على متن 17 حافلة صباح اليوم.

كما أطلقت السلطات سراح المجموعة الأولى من العائدين من ووهان، ويبلغ عددهم 366 شخصا أمس السبت.

المصدر: وكالات