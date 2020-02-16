حزب الله يحيي ذكرى القادة الشهداء بعد ظهر اليوم الأحد وكلمة للسيد نصرالله

يحيي حزب الله ذكرى القادة الشهداء، وذكرى أربعين الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس باحتفال يقام عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الأحد، ويتحدث فيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والحاج عماد مغنية وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما، يتشرف حزب الله بدعوتكم لحضور مهرجان “قادة الشهادة والبصيرة”، الذي يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله

الزمان:

اليوم الأحد عند السَّاعة الثانية والنصف بعد الظُّهر بتوقيت بيروت (12:30 تغ)

المكان:

بيروت – الرويس – مجمع سيد الشهداء ( ع )

البقاع: مبنى بلدية النبي شيت

منطقة الجنوب الأولى – حسينية طيردبا

منطقة الجنوب الثانية – حسينية بلدة جبشيت

المصدر: موقع المنار