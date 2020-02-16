طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة وسط وجنوب قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي الحربية، فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات على موقع تابعة للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

واستهدف الطيران الإسرائيلي هدفاً بالقرب من ميناء خانيونس غرب المدينة جنوب القطاع، وموقع التل التابع للمقاومة في دير البلح وسط قطاع غزة.

بالتوازي، تصدت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة للطائرات الحربية الاسرائيلية في أجواء محافظة رفح.

وزعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخين من قطاع غزة مساء السبت، سقطا في مناطق مفتوحة في “أشكول”.

وادعى المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنَّ قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.

في أعقاب ذلك، أعلنتْ قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، تشديد حصارها على قطاع غزة والتراجع عن بعض التسهيلات التي قدمها الاحتلال الإسرائيلي على وقع تصعيد الموقف الميداني في غزة.

وأعلن منسق الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة كميل أبو ركن في تصريحٍ مقتضب إلغاء مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، إلى جانب إعادة 500 تصريحٍ تجاري، ووقف إدخال الأسمنت.

واشترط كميل أبو ركن إعادة التسهيلات المقدمة لقطاع غزة بمدى التزام الفصائل الفلسطينية بغزة بالهدوء.

المصدر: فلسطين اليوم